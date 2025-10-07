Ufficiale La nuova SPAL perde il suo legame col passato. Saluta anche Mirco Antenucci

Dopo l'estromissione dal campionato di Serie C nello scorso mese di luglio la SPAL è scomparsa. Rinascendo, però, grazie ad una nuova proprietà nei giorni seguenti sotto il nome di Ars et Labor Ferrara. E ripartendo dal campionato di Eccellenza. Trait d'union fra passato e presente un solo nome: Mirco Antenucci.

Quello che fino alla salvezza ottenuta ai playout contro Milan Futuro è stato il capitano del club estense, aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo e diventare il ds del nuovo club. Almeno fino a poche ore fa. Quando la società ferrarese ne ha comunicato l'esonero:

"ll Club Ferrara Calcio Ars Et Labor e il Dott. Mirco Antenucci comunicano di aver deciso, di comune accordo e dopo un confronto sereno e costruttivo, di interrompere il rapporto di collaborazione. La società rivolge al Dott. Antenucci i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale".

Al suo posto, secondo quanto riportato da TuttoC.com dovrebbe arrivare un'altra vecchia conoscenza del calcio di Serie C come Sandro Federico, ex ds di club come Sambenedettese e Teramo.