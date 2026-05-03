Bologna-Cagliari 0-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri (40' st Zortea), Helland, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi (33' st Ferguson), Sohm (1' st Rowe), Domínguez (18' st Orsolini); Odgaard (18' st Castro). A disposizione: Gnudi, Ravaglia, Pobega, Heggem, Ferguson, Lykogiannis, Vitik. All.: Italiano
Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo (44' st Zappa), Gaetano, Deiola (41' Sulemana); Palestra, Folorunsho, S. Esposito (28' st Mendy). A disposizione: Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Juan Rodríguez, Belotti, Albarracín, Trepy. All.: Pisacane
Arbitro: Crezzini
Ammoniti: Helland, Castro (B), Adopo (C)
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