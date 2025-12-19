Bologna-Inter 1-1 (3-2 dcr): il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega (30' st Ferguson); Orsolini (17' st Cambiaghi), Odgaard (30' st Fabbian), Bernardeschi (40' Rowe); Castro (30' st Immobile). Allenatore: Italiano
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique (26' st Diouf), Barella, Zielinski (41' st Sucic), Mkhitaryan (26' st Frattesi), Dimarco; Thuram (26' st Lautaro), Bonny. Allenatore: Chivu
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 2' Thuram (I), 35' rig. Orsolini (B)
Rigori:
Lautaro (I) - gol
Ferguson (B) - gol
Bastoni (I) - parato
Moro (B) - parato
Barella (I) - alto
Miranda (B) - alto
Bonny (I) - parato
Rowe (B) - gol
De Vrij (I) - gol
Immobile (B) - gol
