Il Bologna è in finale di Supercoppa, La Repubblica (ed. Bologna): "Col cuore e di rigore"
TUTTO mercato WEB
Successo ai calci di rigore per il Bologna. Esulta Vincenzo Italiano e la sua squadra che ieri sera ha superato l'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. I rossoblù adesso affronteranno nell'ultimo atto della competizione il Napoli dopodomani. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Il Bologna è in finale col cuore e di rigore".
Articoli correlati
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento a DAZN"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile