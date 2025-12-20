L'Atalanta riflette sul futuro dell'attacco: tra le ipotesi lo scambio Krstovic-Pinamonti

L'Atalanta si muove in vista del mercato di gennaio. La dirigenza della Dea sta valutando le opzioni per rinforzare la rosa di Raffaele Palladino e ci sarà sicuramente da capire quel che sarà del futuro di alcuni dei giocatori in rosa come Ademola Lookman e Daniel Maldini. Il nigeriano e il club dei Percassi sembrano aver ricucito gli strappi e le rotture, ma con la Coppa d'Africa che incombe e le sirene di mercato che potrebbero tornare, nulla è da escludere.

Il ds Tony D'Amico e la proprietà sono al lavoro per valutare il futuro della trequarti ma non solo. Ci sarà anche da capire se l'Atalanta si muoverà per il centravanti: Nikola Krstovic potrebbe uscire, non è da escludere anche un'uscita dell'ex centravanti del Lecce, tra le ipotesi di lavoro c'è anche uno scambio con Andrea Pinamonti col Sassuolo. Un'idea, nessuna trattativa iniziata tra le parti, ma è chiaro che per adesso il rendimento di Krstovic non sia quello atteso e sperato dalla formazione bergamasca.

E poi? Poi c'è un altro top player che ha una lunghissima lista di pretendenti e il cui rinnovo resta in stallo. Per questo l'Atalanta sta anche capendo se arriverà la proposta giusta per Ederson e si sta muovendo sotto traccia per capire chi potrebbe nel caso essere l'erede ideale. Ma con l'intenzione ora chiara e ferma di rimandare il discorso all'estate.