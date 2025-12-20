Sprofondo Viola ma è una "figata pazzesca"

Mai vista nel calcio una situazione più surreale, mi sono convinto che ci stiano prendendo in giro e quindi possiamo rasserenarci: è solo uno scherzo.

E' un esperimento sociale per studiare le reazioni. Un giorno ci diranno che era una finzione e c'è una sala piena di monitor in cui veniamo studiati.

Perché non è possibile. Non basta l'assurdo show sul campo, fuori si va oltre.

Giornalista di Sky a Vanoli dopo la dodicesima sconfitta stagionale senza sangue nelle vene:

_ Abbiamo aspettato tanto, ci deve essere stato un lungo confronto negli spogliatoi.

‘No, ero a farmi una doccia’.

_ Ah, comunque un’altra brutta figura.

‘Guardiamo le cose positive: tanto anche se avessimo vinto, saremmo andati ai playoff’.



_ E ora?

‘Forse... forse è il momento di stravolgere qualcosa’.

Ma sì, io ci proverei con calma a cambiare qualcosina, senza esagerare troppo prima dell’esordio in B a Catanzaro, anche se sarebbe interessante rivedere questo fantastico 352 in Calabria.

Sappiamo che non è solo colpa di Vanoli, arrivato come un sergente di ferro e ora aggressivo come un pulcino.

Chi lo aiuterà? C’è consapevolezza intorno a lui?

Il Dg Ferrari (Alessandro) ha già spiegato che per lui essere in quel ruolo ‘è una figata pazzesca’. Ci crediamo eccome. Wow.

È una super mega arci figata, perché quello che stiamo vivendo è solo uno scherzo e un giorno ce lo diranno.

Che sollievo averlo finalmente scoperto.