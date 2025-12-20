Sprofondo Viola ma è una "figata pazzesca"
Mai vista nel calcio una situazione più surreale, mi sono convinto che ci stiano prendendo in giro e quindi possiamo rasserenarci: è solo uno scherzo.
E' un esperimento sociale per studiare le reazioni. Un giorno ci diranno che era una finzione e c'è una sala piena di monitor in cui veniamo studiati.
Perché non è possibile. Non basta l'assurdo show sul campo, fuori si va oltre.
Giornalista di Sky a Vanoli dopo la dodicesima sconfitta stagionale senza sangue nelle vene:
_ Abbiamo aspettato tanto, ci deve essere stato un lungo confronto negli spogliatoi.
‘No, ero a farmi una doccia’.
_ Ah, comunque un’altra brutta figura.
‘Guardiamo le cose positive: tanto anche se avessimo vinto, saremmo andati ai playoff’.
_ E ora?
‘Forse... forse è il momento di stravolgere qualcosa’.
Ma sì, io ci proverei con calma a cambiare qualcosina, senza esagerare troppo prima dell’esordio in B a Catanzaro, anche se sarebbe interessante rivedere questo fantastico 352 in Calabria.
Sappiamo che non è solo colpa di Vanoli, arrivato come un sergente di ferro e ora aggressivo come un pulcino.
Chi lo aiuterà? C’è consapevolezza intorno a lui?
Il Dg Ferrari (Alessandro) ha già spiegato che per lui essere in quel ruolo ‘è una figata pazzesca’. Ci crediamo eccome. Wow.
È una super mega arci figata, perché quello che stiamo vivendo è solo uno scherzo e un giorno ce lo diranno.
Che sollievo averlo finalmente scoperto.