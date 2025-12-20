Supercoppa Italiana, Il Bologna in finale Il Resto del Carlino: "Inter, rigori fatali"
Il Bologna fa festa. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, ha festeggiato il successo ai calci di rigore contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana. A Riad lunedì prossimo i rossoblù sfideranno il Napoli di Antonio Conte. Questo il titolo in taglio basso dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino: "Inter, rigori fatali. Il Bologna in finale".
