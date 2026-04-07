L'attore Moretti: "Sarri uomo coraggioso, ha sempre difeso la Lazio e lo ringrazio"

Il giovane attore Adriano Moretti, tifoso dichiarato della Lazio, ha parlato delle vicende della sua squadra del cuore nel corso di un'intervista con LaLazioSiamoNoi.it nel corso della quale non manca di ricordare la sua passione a tinte biancocelesti: "Questo è un anno zero anche se fortunatamente adesso qualche buon risultato utile è arrivato e poi c’è il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Chissà che poi quest’anno non possa diventare positivo".

La Lazio è un 'vizio' della famiglia Moretti: "Sono laziale come mio padre e mio nonno. Sono nato laziale. Da piccolo ho le foto ad Auronzo con Nesta e Favalli. Sono stato anche fortunato perché mio papà fa il giornalista e all’epoca seguiva la Lazio quindi mi ha portato con lui e ho avuto modo di vedere da vicino grandissimi campioni. Oggi le cose sono un po’ diverse, ma l’amore e la passione per la Lazio rimane".

Quindi Moretti racconta il suo ricordo principe da tifoso della Lazio: "La Coppa Italia vinta nel 2009 ai rigori con la Samp è il mio ricordo da bambino più importante e poi il 2020". E a proposito della cavalcata (interrotta) di quella squadra, allenata da Simone Inzaghi, aggiunge: "Maledetto Covid. Una squadra assurda, mi ricordo quelle partite e quella sfilza di 10 vittorie. Si era allineato tutto, mi ricordo il 3-2 in casa del Genoa con la coreografia in trasferta. Tanta roba davvero. Vincevamo in qualunque modo, mi sembrava di stare sulle nuvole. Senza Covid sono convinto avremmo vinto lo scudetto o comunque ce la saremmo giocati fino alla fine".

In conclusione, l'attore parla anche dell'attuale allenatore Maurizio Sarri: "Sarri è un uomo coraggioso. Il mister lo è sia per come la squadra sta in campo, ma soprattutto per le dichiarazioni. Ha sempre difeso la Lazio e i suoi tifosi e per questo lo ringrazierò per sempre. In campo mi piacerebbe a volte vedere qualcosa di diverso ma, visto cosa ha a disposizione, devo fidarmi di lui".