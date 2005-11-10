Il Como in Champions come l'Atalanta '19/'20? Il pensiero degli ospiti

Il Como continua a stupire in Champions League, battendo per 4-1 il Manchester United. Ma può superare il percorso dei lariani quello dell'Atalanta nella stagione '19/'20? Ecco cosa hanno detto gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Mimmo Cugini: "Sono due esempi di squadre piccole diventate grandi. Il paragone ci sta, credo che sul piano della personalità e del dominio delle partite questo Como è ancora meglio di quell'Atalanta".

Enzo Bucchioni: "Deve essere una nave pirata il Como dentro la Champions, che va e fa dei blitz come ieri sera. Credo che loro lo pensino davvero, a partire dall'allenatore, che siano di questo livello. Non è stato così esaltante in campionato, credo che possano andare avanti però in Champions".

Fabio Santini: "Il modello di gioco è diverso, lo spirito è simile, ma credo che sia difficile fare un confronto del genere. E' un pochino meglio di quell'Atalanta. Perché anche l'Atalanta era l'unica italiana che aveva un gioco europeo".

Paolo Stringara: "Lì c'era un fuoriclasse come Gasperini come ora Fabregas per il Como. Il parallelo ci può stare, sono due squadre che hanno sorpreso. L'Atalanta c'è riuscita a fare certe cose, ora vedremo se ce la farà il Como".

Bortolo Mutti: "E' vero, se vediamo però anche altre quadre non puntano più su nostri talenti, nelle Primavere anche vediamo tanti stranieri. Oggi c'è una logica di non considerare più il talento locale".

Paolo Paganini: "Come amante del bel calcio, vedere giocare il Como è una soddisfazione, ma continuo a non essere particolarmente entusiasta, perché il Como di italiano non ha niente. Potrebbe essere iscritto a qualsiasi altro campionato, perché non c'è un italiano".

Massimo Brambati: "Sono due modi di vedere il calcio completamente diversi, anche due modi diversi di aver costruito le squadre. Credo che il Como ci sta stupendo, credo che abbia le possibilità, visto anche il livello delle altre, di stupire. Levate le solite 3-4, con le altre si può andare in difficoltà".