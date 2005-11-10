Cisse festeggia i 20 anni a Bournemouth da falso nueve. È il suo futuro ruolo?

Questa sera a Bournemouth fari puntati su Alphadjo Cisse. Nel giorno del suo compleanno (tanti auguri!) la stellina rossonera festeggerà i suoi 20 anni al Vitality Stadium, titolare e nell'inedito ruolo di attaccante.

Festeggiare i 20 anni da titolare in Europa League

L'infortunio di Gonçalo Ramos gli ha spalancato le porte, Ruben Amorim ha deciso di puntare su di lui nonostante avesse a disposizione una punta di ruolo come Francesco Camarda. Ma in questo preciso momento il talento di Treviso è decisamente più in forma e maggiormente in grado di reggere la pressione di prendersi il peso dell'attacco. Ruben Amorim ha spiegato le ragioni della scelta in attacco: "(Cisse) giocherà da attaccante perché ha le caratteristiche che vogliamo per questa partita, per i loro difensori non sarà facile marcarlo: è giovanissimo, proprio oggi ha compiuto 20 anni e ha grandi margini di crescita. Abbiamo grande fiducia in lui".

Futuro da attaccante per Cisse?

Già i numeri sono dalla sua: 5 reti in 7 partite, tutte da trequartista o finto attaccante. Di fatto il ruolo di falso nueve, Cisse lo ha già fatto come si è visto a Salisburgo. A tal proposito, dopo l'exploit in Austria, si era proprio parlato di un suo futuro da centravanti. E lui ha risposto così: "Futuro da centravanti? I movimenti sono quelli, anche se faccio il trequartista. Ho giocato anche da attaccante in Nazionale, sono partite che mi porto dietro. Questi gol per me sono la prima volta, sono contento".

Camarda in panchina. Due anni fa esordiva in Europa

Resta in panchina Francesco Camarda, nel secondo anniversario del suo esordio in una competizione europea. Due anni fa di questi tempi Paulo Fonseca lo lanciava a San Siro nella sfida contro il Brugge: in quella serata era diventato il calciatore italiano più giovane di sempre a debuttare nel torneo, 12 minuti dopo il suo ingresso in campo il gol di testa, l'emozionante esultanza preso in braccio dai compagni di squadra e l'intervento del VAR a togliergli la gioia. Sarebbe bello se proprio stasera, magari da subentrato, potesse riprendersi quella gioia mancata.