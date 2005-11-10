Bari, inviata la documentazione richiesta dal Comitato di Garanzia: rispettata la scadenza
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:34Serie C
autore Daniel Uccellieri
22.10.2026 19:34Serie C
Come riportato da Antenna Sud, il Bari ha inviato giovedì la documentazione richiesta dal Comitato di Garanzia nell'ambito della procedura di cessione.
TUTTOmercatoWEB
Il Bari ha inviato nel primo pomeriggio di giovedì 22 ottobre la documentazione richiesta dal Comitato di Garanzia durante l'incontro con i rappresentanti del club, svoltosi sabato scorso. A riportarlo è Antenna Sud.
Con la trasmissione dei documenti, la società biancorossa ha rispettato la scadenza prevista per uno degli impegni assunti durante il confronto della scorsa settimana.
Il tavolo era stato convocato per fare chiarezza sullo stato di avanzamento della procedura di cessione del club pugliese e aggiornare le parti coinvolte sui prossimi passaggi.
Altre notizie Serie C
Oggi
19:34 Serie C
Bari, inviata la documentazione richiesta dal Comitato di Garanzia: rispettata la scadenza
19:19 Serie C
Union Brescia, Corini: "La tua m***a devi mangiartela da solo e far sbocciare solo i fiori"
16:36 Serie CUfficiale
UfficialeAlcione, primo contratto pro per il portiere classe 2010 Righini: ha firmato un triennale
16:27 Serie CUfficiale
UfficialeVis Pesaro, risolti i contratti di Fraternale e Tatò: la nota della società
15:19 Serie C
Strappo totale tra il tecnico del Pescara e la stampa: giornalisti disertano la conferenza di Buscè
15:04 Serie CTMW
TMWSpezia-Latina, non è una gara come le altre. Primo incrocio in Serie C dalla promozione del 2012
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi