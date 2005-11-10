Palermo, Hernani si racconta: "Inzaghi decisivo nella mia scelta, sogno di portare il club in A"

Lunga intervista a Hernani, centrocampista del Palermo, al Corriere dello Sport. Tanti argomenti affrontati dal brasiliano, a partire dall'impatto che ha avuto quando ha fatto il suo debutto al Barbera:

"Alla prima di Coppa Italia contro il Lecce sono rimasto stupito: mi avevano parlato della tifoseria, ma non credevo a un simile entusiasmo. Mi sono venuti i brividi. Una cosa del genere l'avevo vissuta a Marassi con il Genoa, ma il Barbera è straordinario. Stadio sempre pieno, vedere tutta questa gente tifare per ore ti dà un'anima".

Hernani svela anche il vero motivo per cui ha scelto il Palermo:

"Inzaghi. L'ho avuto a Reggio Calabria, è stata una delle mie migliori annate. Sarei voluto restare a Monza, ma poi ci sono esigenze diverse per le società e per noi professionisti. Per me la cosa più importante è esprimere quello che sento, avere la gioia di giocare. Il rapporto con Inzaghi è stato decisivo nella scelta di venire qua. Il Palermo mi offriva delle sicurezze: un mister che conosco e un progetto molto preciso da parte della società. Oggi ho solo un sogno: portare il Palermo in A e poi non andare via".

L'inizio è più che promettente.

"Noi scendiamo in campo sempre per vincere, poi le partite girano e tutti sappiamo quanto la Serie B sia particolare e imprevedibile. Ma la vittoria di Mantova è stata molto importante: tutti ci aspettavano al varco, era una risposta che volevamo dare innanzitutto a noi stessi, per capire quanto valiamo come gruppo. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e colpire quando serve, mantenendo umiltà".