Copenaghen-Napoli 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Copenaghen (4-4-2): Kotarski; Meling (36’ st Garananga), Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen (36’ st Claesson), Delaney, Achouri (18’ st Larsson); Dadason (36’ Hatzidiakos), Cornelius (18’ st Clem). A disp.: Runarsson, Buur, Moukoko, Robert, Sarapata, Hojer, Ankamafio. All.: Neestrup
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola (18’ st Olivera), McTominay, Lobotka, Gutierrez (30’ st Ambrosino); Vergara (18’ st Lang), Elmas (Lucca); Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Lukaku, Lucca, Beukema, De Chiara, Prisco. All.: Conte
Arbitro: Peljto I. (Bosnia ed Erzegovina)
Marcatori: 39’ McTominay (N), 27’ st Larsson (C)
Ammoniti: Hojlund (N), Elyounoussi (C), Di Lorenzo (N), Clem (C)
Espulsi: Delaney (C)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.