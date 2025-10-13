Davide Moscardelli torna in campo a 45 anni: giocherà in Kings League
Una delle grandi sorprese della serata di Kings League è la presenza di Davide Moscardelli. L’ex attaccante tornerà in campo a 45 anni, nell’ambito della competizione che ha rivoluzionato il calcio a sette.
Moscardelli, presentato nel corso dell’unboxing stagionale alla nuova Fonzies Arena, giocherà nei BIGBRO, guidati da Moonryde, streamer e pro gamer di Call of Duty, una delle due nuove formazioni di questa stagione.
L’altra novità, in questo caso anticipata, è la formazione D-Power, presieduta da Diletta Leotta insieme a Christian Vieri.
