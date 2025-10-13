Non solo Diletta Leotta: anche Melissa Satta in Kings League
Diletta Leotta non sarà l’unica dirigente di club nella prossima stagione della Kings League Lottomatica.sport Italy. La conduttrice di Dazn sarà infatti la presidente della D-Power insieme a Christian Vieri.
La loro squadra affronterà anche un’altra nuova presenza femminile: Melissa Satta, come annunciato durante l’unboxing di questa sera alla nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese, sarà infatti la vicepresidente della Zeta.
Satta affiancherà quindi ZW Jackson, pseudonimo di Antonio Pellegrino, uno youtuber e influencer italiano diventato famoso principalmente per i suoi contenuti legati al calcio.
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall'Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Israele, Ben Shimon: "Difficile giocare sempre in trasferta, alla fine faremo i conti con i risultati"
Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
