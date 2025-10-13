Kings League Italy, presentata la nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese
Un’area dismessa trasformata in un’arena dedicata alla competizione che ha rivoluzionato il calcio a sette. È successo, nel giro di pochissimo tempo - da giugno a oggi - a Cologno Monzese, dove questa sera è stata presentata la nuova Fonzies Arena, che ospiterà le partite della Kings League Lottomatica.sport Italy .
L’impianto, caratterizzato da oltre 300 mq di ledwall di ultima generazione, è alimentato con energia sostenibile. Uno dei grandi fattori è legato alla presenza del centro di produzione - affidata, sotto la guida del CTO Francesco Donato, a Gravity Media, azienda leader del settore - proprio dietro l’Arena.
In regia ci saranno circa 25 persone (si arriva a 40 considerando gli operatori in sito): dodici le telecamere a disposizione in media, più altre camere speciali come la bodycam dell’arbitro, abitualmente usata in Kings League da diversi mesi prima che approdasse nel calcio.