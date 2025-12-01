Le partite di oggi: il programma di lunedì 1° dicembre
Si chiude questa sera il 13° turno di Serie A: in campo Bologna e Cremonese, di scena al Dall'Ara dalle ore 20.45. Di seguito il programma calcistico di lunedì 1° dicembre, dalla Serie A alla Serie B fino alla Serie C.
ITALIA – Serie A
20:45 — Bologna vs Cremonese
ITALIA – Serie C (Girone A)
20:30 — Cittadella vs Brescia
ITALIA – Serie C (Girone B)
20:30 — Vis Pesaro vs Ascoli
ITALIA – Serie C (Girone C)
20:30 — Benevento vs Salernitana
PORTOGALLO – Liga Portugal
21:15 — Arouca vs Braga
SPAGNA – LaLiga
21:00 — Rayo Vallecano vs Valencia
