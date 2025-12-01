Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nasce Radio TuttoNapoli: la nuova visual-radio dedicata interamente al mondo azzurro

Nasce Radio TuttoNapoli: la nuova visual-radio dedicata interamente al mondo azzurro
TuttoNapoli.net e il network TUTTOmercatoWEB compiono un nuovo passo nell’evoluzione dell’informazione sportiva lanciando Radio TuttoNapoli, la visual-radio interamente dedicata al Napoli, pensata per offrire ai tifosi un’esperienza moderna, continua e accessibile ovunque.

In un panorama mediatico in cui i contenuti digitali, l’on demand e la fruizione multipiattaforma rappresentano il presente, RTN nasce come progetto crossmediale capace di integrare informazione, video, streaming e podcast in un unico ecosistema.
Alla storica autorevolezza di TuttoNapoli.net - che raggiunge oltre 1 milione di utenti unici mensili e conta 94 mila utenti attivi sulla propria app - si affianca ora una programmazione live quotidiana, sette giorni su sette, pensata per accompagnare il pubblico in ogni momento.

RTN sarà disponibile online su Tuttonapoli.net, in streaming su Radiotuttonapoli.net, tramite app iOS e Android, in formato visual su Radio TuttoNapoli TV, sulle principali piattaforme podcast (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast) e tramite app sulle smart TV abilitate.

La proposta editoriale si articola in un palinsesto giornaliero ricco e strutturato, senza precedenti sul Napoli, dalle prime luci del mattino fino al tardo pomeriggio: rassegna stampa, analisi, approfondimenti, dibattiti, rubriche tematiche, interazioni con il pubblico e contributi dagli inviati sul territorio. Con lo stile che da sempre caratterizza la redazione di TuttoNapoli. Tra i protagonisti ci saranno giornalisti e firme che da anni seguono quotidianamente il Napoli, garantendo competenza e continuità nel racconto, ma anche tante new entry, da Antonio Gaito e Francesco Molaro, Arturo Minervini, Fabio Tarantino, Christian Marangio, Francesco Carbone, Daniele Rodia, Giovanni Annunziata, Gennaro De Lena, Carlo Caporale e tantissimi altri a cui aggiungere una grande squadra di opinionisti, tra i più apprezzati della città, per arricchire l'offerta e rinsaldare il senso d'appartenenza.

Dal risveglio con “Buongiorno Tutto Napoli” ai tanti talk che caratterizzeranno mattina e pomeriggio, con spazi diversi come “Anteprima Serie A” e a “Tutto Basket Napoli”, chiudendo ogni giorno con finestre anche sulla città con “Difendo la città”: RTN punta a costruire un racconto quotidiano autentico e coinvolgente, capace di valorizzare la passione e l’identità dei tifosi azzurri.

Con RTN, la redazione di TuttoNapoli.net conferma la volontà di innovare e ampliare il proprio modo di fare informazione: una radio digitale, visibile, partecipata, senza limiti e sempre connessa al mondo Napoli.

Con RTN facciamo un passo decisivo nell’evoluzione del nostro modo di raccontare il Napoli. Vogliamo offrire un’informazione più vicina ai tifosi, più immediata e presente su ogni piattaforma” - ha dichiarato Antonio Gaito, direttore di Radio TuttoNapoli. “La nostra forza è sempre stata il rapporto con il pubblico: con RTN lo ampliamo, con l’obiettivo di essere ogni giorno un punto di riferimento per chi vive di passione azzurra”.

La raccolta pubblicitaria sarà affidata alla 24 ORE System, partner dal 2023 del Network TUTTOmercatoWEB e che nel corso degli anni ha esteso le sue concessioni coprendo tutto l’ampio ambito multimediale del mondo TMW: nel corso del 2025 sono partite con grande successo le pianificazioni sia sulla parte audio che su quella visual (ed in particolare sulle connected TV) delle 3 radio esistenti (TMW Radio, Radio Bianconera e Radio FirenzeViola) e ora la vendita viene estesa anche alla nascente Radio TuttoNapoli. “Siamo molto orgogliosi di portare sul mercato la nuova emittente dedicata ai supporter azzurri, - dichiara Federico Silvestri, AD del Gruppo 24 ORE - permettendo a tante aziende di comunicare con una delle tifoserie più estese e diffuse in tutta Italia, e che non ha eguali in quanto a passione dimostrata per la propria squadra”.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
