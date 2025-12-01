Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi in TV, dove vedere Bologna-Cremonese e le partite di Serie C e Liga

© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30
Dimitri Conti

C'è del calcio da poter vedere in televisione anche in data odierna, lunedì 1° dicembre 2025.

Si chiude la 13^ giornata di Serie A con Bologna-Cremonese, in programma però anche partite di Serie C (con in chiaro la super-sfida del sud tra Benevento e Salernitana) e la sfida del lunedì sera di Liga spagnola. Di seguito tutte le partite, con accanto il relativo canale di riferimento.

20.30 Benevento - Salernitana (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Cittadella - Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Vis Pesaro - Ascoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Bologna - Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Rayo Vallecano - Valencia (Liga) - DAZN

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
