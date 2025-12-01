Oggi in TV, dove vedere Bologna-Cremonese e le partite di Serie C e Liga
C'è del calcio da poter vedere in televisione anche in data odierna, lunedì 1° dicembre 2025.
Si chiude la 13^ giornata di Serie A con Bologna-Cremonese, in programma però anche partite di Serie C (con in chiaro la super-sfida del sud tra Benevento e Salernitana) e la sfida del lunedì sera di Liga spagnola. Di seguito tutte le partite, con accanto il relativo canale di riferimento.
20.30 Benevento - Salernitana (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Cittadella - Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Vis Pesaro - Ascoli (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Bologna - Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Rayo Vallecano - Valencia (Liga) - DAZN
