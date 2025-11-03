Sassuolo-Genoa 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (33’ st Coulibaly); Thorstvedt, Matic, Kone (19’ st Vranckx); Berardi (33’ st Cheddira), Pinamonti (41’ st Moro), Laurienté (19’ st Fadera). A disp.: Turati, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini. All.: Grosso
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli (23’ st Ellertsson), Ostigard, Vasquez; Martin, Frendrup, Thorsby (40’ st Gronbaek), Malinovskyi (14’ st Masini), Norton-Cuffy; Vitinha (14’ st Messias), Colombo (23’ st Ekuban). A disp.: Carboni, Cornet, Cuenca, Ekhator, Fini, Onana, Sabelli, Siegrist, Stanciu, Venturino. All.: Murgita e Criscito
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 18’ Malinovskyi (G), 2’ st Berardi (S), 45’+3’ st Ostigard (G)
Ammoniti: Malinovskyi (G), Marcandalli (G), Masini (G), Muharemovic (S)