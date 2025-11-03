Lazio-Cagliari 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (28’ st Pellegrini), Gila, Romagnoli (1’ st Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (17’ st Vecino); Isaksen (39’ st Pedro), Dia (39’ st Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Hysaj. All.: Sarri
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra (34’ st Idrissi), Mina, Luperto, Zappa; Adopo, Prati, Folorunsho (34’ st Pavoletti); Gaetano (12’ st Felici), Esposito (24’ st Kilicsoy); Borrelli (24’ st Luvumbo). A disp.: Radunovic, Sarno, Mazzitelli, Di Pardo, Rodriguez, Cavuoti, Zè Pedro. All.: Pisacane
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 20’ st Isaksen (L), 45’+1’ st Zaccagni (L)
Ammoniti: Gaetano (C), Felici (C)
