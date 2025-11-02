Milan-Roma, Dicara: "Gasperini era un allenatore nato. Allegri genio e sregolatezza"

Giacomo Dicara ricorda i tempi del Pescara. L'ex calciatore della formazione abruzzese ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport dei suoi due compagni di squadra Gasperini e Allegri che questa sera saranno avversari a San Siro in Milan-Roma:

"Ho conosciuto Gasperini quando ero un bambino, avevo 15 anni e per me lui è stato il famoso vecchiotto che ti migliora, ti fa crescere, ti prende sotto la sua alta, ti dà consigli. Era un allenatore nato, ne aveva la predisposizione, si vedeva anche là in mezzo al campo che quello sarebbe stato il suo futuro. Max invece da giocatore aveva sempre da ridire su tutto (ride ndr). Non con il nostro allenatore, ma con gli avversari. Non aveva peli sulla lingua. In campo era genio e sregolatezza. Però era uno che la vedeva davvero la partita".