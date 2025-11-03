Champions League, Siebert l'arbitro di Juventus-Sporting. Pinheiro per Napoli-Francoforte
Il tedesco Siebert per Juventus-Sporting
(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il portoghese Joao Pinheiro é l'arbitro di Napoli-Francoforte, quarta giornata della fase campionato di Champions League, in programma domani (18:45) allo stadio Maradona. Assistenti i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. Sempre domani (21:00) Juventus-Sporting sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. (ANSA).
