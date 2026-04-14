È morto Franco Esposito, decano dei giornalisti sportivi napoletani: il cordoglio di De Laurentiis
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Si è spento all’età di 85 anni Franco Esposito, decano dei giornalisti sportivi napoletani. Per decenni, Esposito è stato prima firma e inviato sul Napoli e sul calcio partenopeo del Corriere dello Sport e de Il Mattino. Ha seguito i Mondiali e grandi eventi internazionali, dedicandosi anche a una variegata produzione letteraria e saggistica sulla sport e la memoria cittadina.
Attraverso I propri canali ufficiali, il Napoli ha manifestato il proprio cordoglio: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Esposito, storica firma del giornalismo italiano”.
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