Il 14 aprile 2012 ci lasciava Piermario Morosini, il ricordo di Atalanta e Serie A: "Sembra ieri"

Il 14 aprile, per il calcio italiano, non è una data come le altre. In questo giorno, nel 2012, ci lasciava Piermario Morosini, morto dopo essersi accasciato a terra durante Pescara-Livorno del campionato di Serie B. Uno shock nazionale, di cui oggi cade la ricorrenza, ricordato dal Livorno indossando una maglia speciale nella gara con l’Arezzo, e da tutta la Serie B con una fascia commemorativa.

Oggi è l’Atalanta, nelle cui fila Morosini è cresciuto, a ricordarlo sul proprio sito ufficiale: “Sono trascorsi quattordici anni, eppure sembra ieri: Piermario Morosini ci lasciava tragicamente il 14 aprile 2012, a Pescara. Il tempo passa veloce, ma il suo ricordo continua a vivere in tutti noi. Con grande affetto, tutta l'Atalanta ricorda Piermario. Piermario è sempre con noi”.

Anche la Lega Calcio Serie A ha ricordato il centrocampista: “Addio a Piermario Morosini. Il calciatore si accascia a terra durante la gara del campionato di serie B tra Pescara e Livorno, al minuto 31. Trasportato all’ospedale di Pescara, muore a causa di una rara malattia cardiaca, la cardiomiopatia aritmogena. A lui sono state intitolate la Gradinata dello Stadio Armando Picchi di Livorno, la Curva Sud del Gewiss Stadium e il settore ospiti dello Stadio Adriatico di Pescara. Vicenza e Livorno hanno ritirato la sua maglia numero 25”.