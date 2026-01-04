Fiorentina-Cremonese 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri (21’ st Gosens); Ndour (32’ st Fortini), Mandragora (40’ st Nicolussi Caviglia); Parisi (21’ st Solomon), Fagioli, Gudmundsson (40’ st Kean); Piccoli. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Viti, Kospo, Marì, Kouadio, Sohm, Kouamé. All.: Vanoli
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero (31’ st Zerbin), Bondo (29’ pt Grassi), Vandeputte (19’ st Vazquez), Pezzella; Vardy (32’ Moumbagna), Bonazzoli (31’ st Sanabria). A disp.: Silvestri, Nava, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Floriani Mussolini, Valoti, Lordkipanidze, Johnsen. All.: Nicola
Arbitro: La Penna
Marcatori: 92’ Kean (F)
Ammoniti: Dodo (F), Bondo (C), Payero (C)