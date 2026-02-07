Fiorentina-Torino 2-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini (28' st Fabbian); Solomon (40' st Ranieri), Gudmundsson (3' st Harrison, 28' st Ndour); Kean (40' st Piccoli). A disp.: Lezzerini, Christensen, Gosens, Fazzini, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Lazaro (24' st Aboukhlal), Casadei, Ilkhan (14' st Anjorin), Gineitis, Obrador (1' st Pedersen); Kulenović (14' st Simeone), Adams (38' st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Nkounkou, Biraghi, Tamèze, Ebosse, Perciun, Njie. All.: Baroni
Arbitro: Colombo
Marcatori: 26' Casadei (T), 6' st Solomon (F), 12' st Kean (F), 49' st Maripán (T)
Ammoniti: Lazaro (T), Dodo (F), Maripán (T), Marianucci (T), Gineitis (T), Vanoli (F), Comuzzo (F), Aboukhlal (F)