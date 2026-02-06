Hellas Verona-Pisa 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse (25’ st Lirola), Lovric (40’ st Harroui), Al-Musrati, Bernede (1’ st Serdar), Frese (1’ st Bradaric); Bowie, Orban (37’ st Mosquera). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Akpa Akpro, Popovic, Tomich, Fallou, Vermesan. All.: Sammarco
Pisa (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (24’ st Calabresi); Touré, Loyola (30’ st Marin), Aebischer, Angori; Moreo; Stojilkovic (24’ st Meister), Durosinmi (1’ st Leris). A disp.: Andrade, Guizzo, Hojhlot, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Piccinini, Lorran. All.: Hiljemark
Arbitro: Doveri
Ammoniti: Moreo (P), Marin (P), Serdar (H)
