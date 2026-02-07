Le partite di oggi: il programma di sabato 7 febbraio
Il 24° turno di Serie A entra già nel vivo con due partite che infiammano il sabato e mettono in palio punti pesanti sia nella corsa europea sia nella lotta salvezza. Al Ferraris il Genoa ospita il Napoli, chiamato a dare continuità per restare agganciato alle posizioni alte della classifica. Al Franchi, invece, la Fiorentina riceve il Torino nello scontro salvezza che non ti aspetti. Di seguito il programma calcistico di sabato 7 febbraio, in Italia e all'estero:
Ligue 1 – Francia
17:00 Lens – Rennes
19:00 Brest – Lorient
21:05 Nantes – Lione
Bundesliga – Germania
15:30 Friburgo – Brema
15:30 Heidenheim – Amburgo
15:30 Magonza – Augusta
15:30 St. Pauli – Stoccarda
15:30 Wolfsburg – Dortmund
18:30 Monchengladbach – Leverkusen
Premier League – Inghilterra
13:30 Manchester United – Tottenham
16:00 Arsenal – Sunderland
16:00 Bournemouth – Aston Villa
16:00 Burnley – West Ham
16:00 Fulham – Everton
16:00 Wolves – Chelsea
18:30 Newcastle – Brentford
Serie A – Italia
18:00 Genoa – Napoli
20:45 Fiorentina – Torino
Serie B – Italia
15:00 Carrarese – Südtirol
15:00 Catanzaro – Reggiana
15:00 Frosinone – Venezia
15:00 Juve Stabia – Padova
15:00 Mantova – Bari
15:00 Modena – Sampdoria
17:15 Palermo – Empoli
19:30 Spezia – Entella
Serie C – Girone A (Italia)
14:30 Lumezzane – Cittadella
14:30 Novara – Brescia
17:30 Alcione Milano – Arzignano
17:30 Pergolettese – Trento
17:30 Virtus Verona – Giana Erminio
Serie C – Girone B (Italia)
17:30 Ravenna – Carpi
Serie C – Girone C (Italia)
14:30 Casarano – Sorrento
14:30 Casertana – Foggia
14:30 Crotone – Atalanta U23
14:30 Giugliano – Cosenza
17:30 Potenza – Siracusa
Eredivisie – Olanda
16:30 Nijmegen – Heracles
18:45 Zwolle – FC Volendam
20:00 Twente – Heerenveen
21:00 Sittard – Sparta Rotterdam
Liga Portugal – Portogallo
16:30 Estrela – Santa Clara
16:30 Moreirense – Gil Vicente
19:00 Estoril – Tondela
21:30 Arouca – Guimaraes
LaLiga – Spagna
14:00 Rayo Vallecano – Oviedo
16:15 Barcellona – Maiorca
18:30 Siviglia – Girona
21:00 Real Sociedad – Elche
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.