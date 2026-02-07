Oggi in TV, Serie A: dove vedere Genoa-Napoli e Fiorentina-Torino
Continuano le gare di Serie A valide per la 24ª giornata di Serie A, due le gare in programma quest'oggi. Alle 18.00 Genoa-Napoli, alle 20.45 Fiorentina-Torino. In TV sarà possibile assistere anche alle gare di Serie B, Serie C e le migliori sfide dei maggiori campionati europei. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, sabato 7 febbraio.
12.30 Genoa-Lazio (Serie A femminile) - DAZN
12.30 Sassuolo-Parma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Schalke 04-Dinamo Dresda (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX
13.30 Manchester United-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
14.00 Rayo Vallecano-Oviedo (Liga) - DAZN
14.30 Novara-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Casertana-Foggia (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Giugliano-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Crotone-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Casarano-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Lumezzane-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Carrarese-Sudtirol (Serie B) - DAZN
15.00 Catanzaro-Reggiana (Serie B) - DAZN
15.00 Frosinone-Venezia (Serie B) - DAZN
15.00 Juve Stabia-Padova (Serie B) - DAZN
15.00 Mantova-Bari (Serie B) - DAZN
15.00 Modena-Sampdoria (Serie B) - DAZN
15.00 Como-Juventus (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Wolfsburg-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
16.00 Arsenal-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
16.00 Wolverhampton-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT
16.15 Barcellona-Maiorca (Liga) - DAZN
17.15 Palermo-Empoli (Serie B) - DAZN
17.30 Ravenna-Carpi (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Potenza-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Alcione-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Virtus Verona-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Pergolettese-Trento (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Genoa-Napoli (Serie A) - DAZN, DAZN 1
18.30 Newcastle-Brentford (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K
18.30 Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
18.30 Siviglia-Girona (Liga) - DAZN
19.30 Spezia-Virtus Entella (Serie B) - DAZN
20.45 Fiorentina-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
