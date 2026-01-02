TMW Radio Garbo: "Lazio, Lotito risolva il problema punta. Raspadori più adatto a Gasp"

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Lazio, giusta la cessione di Castellanos?

"Faccio i complimenti alla Lazio, cederlo a 30 mln vuol dire fare una grande plusvalenza. Non si può non cedere a certe cifre. E complimenti al West Ham che lo prende. Sono curioso di vedere che farà la Lazio, perché dovrà fare qualcosa, altrimenti per Lotito con la tifoseria sarà dura. Servirà prendere un buon centravanti e a gennaio non è mai semplice".

Raspadori, con chi farebbe meglio tra Sarri o Gasp?

"Non so che ruolo abbia, ma farebbe più comodo alla Roma che alla Lazio. La Lazio ha bisogno di un centravanti, nel calcio di Gasperini andrebbe benissimo, lui esalta gli attaccanti. Può fare diversi ruoli, segna poco ma fa segnare gli altri".

C'è Lazio-Napoli, che partita sarà?

"Il Napoli arriva nel momento migliore, ha trovato un centravanti che ha cominciato a segnare con regolarità, ha ritrovato equilibri e stanno tornando gli infortunati. Vedo Conte più tranquillo. La vedo dura per la Lazio, anche perché ha perso Castellanos e avrà pochi cambi".

Atalanta-Roma, il ritorno del Gasp:

"La Roma a Bergamo ha avuto spesso problemi seri. Ora non è l'Atalanta di Gasperini, è nuova, che deve ritrovarsi come continuità. Credo che possa arrivare in EL, ma molto difficilmente, anche perché ne ha molte davanti l'Atalanta. Non mi dà grandi sicurezze, la Roma è più convinta e ha più certezze. L'Atalanta però ha qualità, per la Roma è una grande occasione per sfatare questo tabù".

Fiorentina, cosa si aspetta ora?

"Quando cambi tutto, a gennaio poi è difficile rimetterli insieme. Non è come in estate, quando puoi testare tutti. E ora come fai a cercare di mettere a posto tutto quando devi scendere subito in campo?".