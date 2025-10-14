TMW Radio Pizzi: "Inter, con la Roma sarà un test importante anche per Chivu"

L'ex calciatore Fausto Pizzi ‪ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, lo vede titolare Leao contro la Fiorentina?

"Potrebbe essere la partita giusta per rilanciarlo. E' un grandissimo giocatore, che può fare la differenza. Ha il limite della continuità, anche all'interno della stessa partita. A dirgli troppe cose, lo metti in difficoltà, è una sensazione che ho io. E' uno istintivo che non devi mettere in un calcio troppo regolato".

Italia, stasera Locatelli più di Cristante in mezzo:

"Credo che la differenza sia minima tra i due, sono di indubbio valore e personalità".

Roma-Inter, come la vede?

"Penso sia il test giusto per misurare Chivu. La squadra ha dato buoni segnali in partite molto abbordabili. La Roma, prima in classifica e con questo entusiasmo, è un bel test anche per l'allenatore".

Torino-Napoli, Baroni verso la difesa a tre:

"Il Torino mi ha deluso a Parma, quando l'ho visto dal vivo. Però occhio al post-sosta, perché non preparare nel dettaglio una partita potrebbe essere insidioso per il Napoli".