Gianluca Di Marzio: interesse del Parma per un attaccante del Benfica
Il club allenato da Cuesta è interessato all'attaccante Andreas Schjelderup del Benfica che è disponibile ad aprire al prestito con l’intento di trovargli una sistemazione perché abbia più continuità e maggiore minutaggio.
Schjelderup è un talento molto importante della nazionale norvegese. Nonostante l’età, infatti, sono già cinque le presenze con la Nazionale maggiore nelle Qualificazioni Mondiali, nelle quali ha messo a referto un assist.
In Liga Portugal ha realizzato un gol e servito due assist in 11 presenze. Poco spazio che proprio il Parma potrebbe invece garantirgli nel resto della stagione.
Andreas Rædergård Schjelderup (Bodø, 1º giugno 2004) è un calciatore norvegese, centrocampista o attaccante del Benfica e della nazionale norvegese.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.