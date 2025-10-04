Saelemaekers, arriva l'endorsement di Zambrotta: "È l'uomo in più del Milan"

In vista della sfida di campionato tra Juventus e Milan, ha parlato a La Stampa il doppio ex della sfida Gianluca Zambrotta. Queste le sue parole: "Del Milan mi piace molto Saelemaekers, protagonista di un ottimo avvio di campionato. In questo momento è l’uomo in più del Milan sulla fascia. Bene anche Bartesaghi, giovane, che si è ritagliato uno spazio importante sia negli anni passati sia quest’anno con Allegri. Su sponda Juve, immagino che giocheranno Kalulu e Cambiaso. Cambiaso lo conosciamo, a me piace molto per la duttilità e la disponibilità. Si fa sempre trovare pronto. Kalulu invece è messo in un ruolo che non è il suo, però dà un po’ di solidità difensiva da quella parte".

A suo avviso come sta la Juve?

"Di sicuro non sta male. Se è vero che è reduce da quattro pareggi, dunque è lecito aspettarsi qualcosa in più, è anche vero che sta lassù in classifica, attaccata alle prime. Quindi non mi sembra una squadra in crisi. Tudor sta cambiando tanto per cercare equilibrio, diamogli tempo. Siamo solo all’inizio del campionato".

Allegri le sembra cambiato?

"Sicuramente ha più esperienza dopo aver vinto tantissimo con la Juventus. Ha un bagaglio tecnico e tattico più ampio anche di gestione dello spogliatoio. Forse lo vedo un po’ più preso dalla partita, rispetto ai tempi del nostro Milan. Queste sfuriate, queste giacche che volano, non le ricordo. Detto questo: per quel che sta facendo vedere, non si discute".