Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Gianni Bezzi: "Lazio, quadro deprimente. Sarri non si sente più nel progetto"

Gianni Bezzi: "Lazio, quadro deprimente. Sarri non si sente più nel progetto"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:25Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Lazio allo sbando: perché?
"Serata buia, Lazio fortemente indebolita dopo le cessioni, che ha affrontato una delle migliori in Serie A ora. Il Como è impressionante, Fabregas non è un allenatore ma uno che insegna calcio e i giocatori stanno assimilando il suo credo. La Lazio ha avuto la sfortuna di incontrarla ieri. C'è una responsabilità dei giocatori, ma quando vivi una situazione imbarazzante, frustrante, perché l'ambiente è frustrato da quanto sta accadendo, è logico che il calciatore ne risente. Quello che sta accadendo intorno alla Lazio è una situazione da cui non se ne esce più fuori. Il presidente ha detto che comanda lui, Fabiani che se il progetto non funziona si dimette, quindi credo ci sia solo una via d'uscita. Ma si sbaglia se si pensa che Lotito venda, lui la Lazio, finchè ci sarà, non la venderà mai. Lui pensa sempre che prima o poi ripartirà, non pensando che esistono generazioni di tifosi lontane dalla squadra, gente disamorata. In questo momento è un quadro deprimente e imbarazzante. E c'è un allenatore che non si sente più parte del progetto".

Il Como può insidiare per la Champions?
"Oggi è in ritardo, ha 37 punti e dovrebbe cercare di sbagliare molto poco. Però la stagione è lunga, la Juve è scivolata quando nessuno se l'aspettava e quindi può provarci. Il Como a vederlo mi sembra una delle più divertenti della Serie A. Certo, Spalletti e Gasperini stanno facendo bene, ma è importante che nessuna si prenda delle pause". 

Su Conte e le sue parole che dice?
"Chi gliela fa la macumba? Bisognerebbe individuare chi ha questa energia per mettere in crisi il Napoli...".

Articoli correlati
Bezzi: "Milan variabile Scudetto. Lazio, la società cambi passo ora" Bezzi: "Milan variabile Scudetto. Lazio, la società cambi passo ora"
Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"... Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Bezzi: "Napoli, Conte in Europa fatica. Juve, prove di appannamento" Bezzi: "Napoli, Conte in Europa fatica. Juve, prove di appannamento"
Altre notizie Altre Notizie
Braglia: "Inter, stasera partita fondamentale. E sul Como dico che..." TMW RadioBraglia: "Inter, stasera partita fondamentale. E sul Como dico che..."
Torna in campo Vantaggiato. L'attaccante riparte dal Carovigno, nel campionato di... UfficialeTorna in campo Vantaggiato. L'attaccante riparte dal Carovigno, nel campionato di Promozione
Gianni Bezzi: "Lazio, quadro deprimente. Sarri non si sente più nel progetto" TMW RadioGianni Bezzi: "Lazio, quadro deprimente. Sarri non si sente più nel progetto"
Stefano Re Cecconi sulla Lazio: "Era Lotito giunta al termine. Non c'è emozione" TMW RadioStefano Re Cecconi sulla Lazio: "Era Lotito giunta al termine. Non c'è emozione"
Quattro ultrà con Daspo premiati a Chieti, Buonfiglio: "Delegato CONI faccia passo... Quattro ultrà con Daspo premiati a Chieti, Buonfiglio: "Delegato CONI faccia passo indietro"
Arbitri Europa League, Roma-Stoccarda all'inglese Brooks. Squadra greca per il Bologna... Arbitri Europa League, Roma-Stoccarda all'inglese Brooks. Squadra greca per il Bologna
Dal Parma al Messina, il portierino Giardino trova una nuova sistemazione in Serie... UfficialeDal Parma al Messina, il portierino Giardino trova una nuova sistemazione in Serie D
Il DG del Benfica Campus: "Il nuovo Joao Neves è in arrivo. Mourinho sui giovani... Il DG del Benfica Campus: "Il nuovo Joao Neves è in arrivo. Mourinho sui giovani è diverso"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
3 Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 gennaio
5 Giudice sportivo Serie A: 3 squalificati per un turno. Juve, Yildiz e Modesto multati
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli
Immagine top news n.1 Ore calde per l'addio di Dzeko alla Fiorentina: lo Schalke ha messo la freccia sul Paris FC
Immagine top news n.2 Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime ore
Immagine top news n.3 Fabbian alla Fiorentina e Sohm a Bologna, per il futuro viola pronto contratto fino al 2030
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!
Immagine top news n.5 Stato di forma: allunga l'Inter, Fiorentina in crescita. Male la Lazio, ultimo il Lecce
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri sul mercato: "Presidente chiaro. Decide lui, io mi sono tirato fuori"
Immagine top news n.7 Lazio-Como 0-3, le pagelle: questo è il vero Baturina, Paz da palati fini. Marusic una rovina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.2 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.3 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.4 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Inter, stasera partita fondamentale. E sul Como dico che..."
Immagine news Serie C n.2 Renate, Magoni: "Il sogno nel cassetto è la Serie B. Under 23? Troppi stranieri e stadi vuoti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Panchine d'Europa, la Bundesliga esonera ancora. Serie A, la più tranquilla
Immagine news Serie A n.2 Torino, i dettagli del contratto di Feder Rivas: accordo fino al 2029 con opzione
Immagine news Serie A n.3 Open VAR, Tonolini: "Inter-Lecce e Cagliari-Juve? Giusto revocare i due calci di rigore"
Immagine news Serie A n.4 Addio al Parma, il terzino sinistro Lovik riparte dalla Turchia. Ceduto al Trabzonspor
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Thuram: "Qua si gioca sempre per vincere"
Immagine news Serie A n.6 Sospiro di sollievo per il Bologna: gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni per Vitik
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, occhi in Serie A per il mercato: trattative con Pisa e Sassuolo per due giocatori
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Baldi verso il prestito alla Torres: prima però il rinnovo fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Chi è Timothy Joseph Leiweke, l'imprenditore americano che può diventare socio del Venezia
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Lapadula out per due settimane. Con l'Avellino rientra Bandinelli
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Besaggio: "Con la Carrarese siamo stati polli. Contro lo Spezia per riscattarci"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, spunta Dany Mota come sostituto di Brunori: il Monza frena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Zan Majer subito al lavoro: in campo prima ancora dell'ufficialità
Immagine news Serie C n.2 Bra, ceduto Paolo Cannistrà a titolo definitivo alla Giana Erminio
Immagine news Serie C n.3 Caos completo in casa Trapani! Esonerato il Ds Volume
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, il ds Laneri: "Se il Trapani venisse escluso saremmo penalizzati"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, ecco gli arbitri della 23ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.6 Viali: "Ascoli sorpresa iniziale, l'Arezzo è partito per vincere ma il Ravenna non mollerà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?