TMW Radio Bezzi: "Lazio, situazione di scontro totale. Confronto impossibile"

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato della situazione in casa Lazio: "Siamo allo scontro totale. E' diventata una farsa. Quello che sta succedendo fuori dal campo è inaccettabile.

Avevo chiesto un confronto tra Lotito e rappresentanti dei tifosi per trovare una via d'uscita, ma non è possibile perché Lotito va avanti per la sua strada, non guarda e non sente niente. Anche ieri si è vista una bella Lazio sul campo, si sono viste individualità che stanno crescendo, vedi Maldini. E' una squadra che in certi momenti non riesce a gestire le situazioni, se ci fosse stato l'apporto di 40mila persone allo stadio sarebbe stato diverso. Un velo di malinconia e di tristezza per una squadra così gloriosa".