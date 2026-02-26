TMW Radio Bezzi: "Inter, lo Scudetto non cancellerebbe la figura in Champions League"

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Con l'Atalanta l'Italia ha salvato la situazione in Champions:

"E' stata una serata particolare, abbiamo sfiorato la grande impresa anche con la Juve, che si è fatta male da sola. Sono rimasto piuttosto deluso dalle avversarie. Non mi sembra di poter dire che il Galatasaray e il Borussia Dortmund abbiano fatto bene. La partita di Bergamo resterà nella storia comunque. Inter e Juve le due delusioni, l'Atalanta con Palladino si è trasformata, sta facendo cose eccezionali".

Sull'Inter che dice?

"E' stata una sconfitta pesantissima, che incide sul budget. Cambia tanto anche in vista della prossima stagione. Lo Scudetto non cancellerebbe la pessima figura in Champions. Non raggiungere almeno gli ottavi è un fallimento. Chivu sta facendo molto bene, è vero, non era semplice gestire così il post-Inzaghi, ma a livello europeo è un'altra cosa".

Inter non è più squadra europea?

"Se ti manca gente importante, paghi dazio. hai pagato la sfida d'andata in Norvegia".

Juve-Spalletti ancora insieme a prescindere?

"Penso che la Juventus, dopo le difficoltà che ha incontrato in panchina negli ultimi anni deve andare avanti con un progetto più chiaro. Non ha un grande attaccante e questa è la difficoltà più grande. La stagione di Spalletti comunque è positiva. Ieri ho visto una partita pazzesca della Juve, poi Zhegrova sbaglia un gol incredibile...e lì Spalletti che colpe ha? Io dico che la Juve con Spalletti può aprire un nuovo ciclo, e deve rinnovare, anche se non arriva in Champions".

Roma, tra Dybala e Soulè chi è necessario contro la Juve?

"Io sono dalla parte di Gasperini, se sta bene scelgo sempre Dybala. E' lui che ti fa la differenza".