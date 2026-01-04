Hellas Verona-Torino 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (1' st Gagliardini), Serdar (22' st Harroui), Al Musrati (1' st Orban), Bernede (30' st Kastanos), Frese; Giovane, Mosquera (31' st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Santiago, Valentini, Bradaric, Slotsager, Ebosse, Niasse, Cham. All.: Zanetti
Torino (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro, Gineitis (30' st Casadei), Ilkhan (22' st Tamèze), Aboukhlal (38' st Dembélé); Vlasic; Simeone (30' st Zapata), Adams (38' st Njie). A disp.: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Asllani, Biraghi. All.: Baroni
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 10' Simeone, 42' st Casadei, 46' st Njie (T)
Ammoniti: Paleari (T), Aboukhlal (T)
