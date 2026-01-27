Henri Salomaa ha esordito con l'Inter. Ma in Finlandia
TUTTO mercato WEB
Nella vittoriosa trasferta di Liigacup contro il Gnistan, Henri Salomaa (22) ha fatto il suo debutto con l'Inter Turku, una delle formazioni più rappresentative del campionato finlandese.
E' così finita la sua esperienza con il Lecce, dove ha raggiunto l'apice vincendo lo scudetto con la Primavera salentina nel 2023.
Mai provato in prima squadra, è stato poi dato in prestito a Lecco, Casertana e Lucchese.
Con il nuovo club Salomaa, ala abile su entrambe le fasce, ha firmato un contratto per due stagioni con opzione di rinnovo annuale.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Giorni caldi per il Foggia, anche sul fronte uscite. Sylla interessa alla Dolomiti Bellunesi e non solo
Pronostici
Calcio femminile