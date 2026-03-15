Pisa-Cagliari 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-4-3): Nicolas; Calabresi 6 (1' st Albiol), Caracciolo, Canestrelli; Leris (45' st Touré), Aebischer, Marin (16' Hojholt), Angori; Moreo, Durosinmi, Tramoni (28' st Akinsanmiro). A disp.: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Iling Jr, Coppola, Loyola, Piccinini, Stojilkovic. All.: Hjulmand
Cagliari (4-4-2): Caprile; Pedro (31' st Albarracin), Mina (1' st Zappa), Dossena, Obert; Palestra, Adopo (1' st Pavoletti), Gaetano (19' st Mazzitelli), Sulemana; Kilicsoy (19' st Trepy), Folorunsho. A disp.: Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Raterink, Liteta, Mendy, Sulev, Malfitano. All.: Pisacane
Marcatori: 9' rig. Moreo (P), 7', 9' st Caracciolo (P), 22' st Pavoletti (C)
Arbitro: La Penna
Ammoniti: Pedro (C), Obert (C), Aebischer (P), Dossena (C)
Espulsi: Durosinmi (P), Obert (C)