Sassuolo-Bologna 0-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia (30' st Doig); Koné (30' st Vranckx), Matic (14' st Volpato), Thorstvedt; Berardi (41' st Bakola), Pinamonti (14' st Nzola), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Romagna, L. Moro, Coulibaly, Lipani, Iannoni, Felipe. All.: Grosso
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (29' Zortea), Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm (38' st Pobega), N. Moro (19' st Freuler); Orsolini, Odgaard (38' st Bernardeschi), Cambiaghi; Dallinga (19' st Castro). A disp.: Ravaglia, Pessina, Helland, Rowe, Heggem, Casale, Joao Mario, Lykogiannis, Dominguez. All.: Italiano
Arbitro: Bonacina
Marcatore: 6' Dallinga (B)
Ammoniti: Dallinga (B), Nzola (S), Zortea (B)
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