Hellas Verona-Genoa 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (1' st Belghali), Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui (20' st Suslov), Frese (35' st Sarr); Orban (40' st Mosquera), Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lirola, Niasse, Isaac, Cham, De Battisti, Al-Musrati. All.: Sammarco
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Sabelli (14' st Norton-Cuffy), Malinovskyi (25' st Amorim), Frendrup, Messias (33' st Aaron Martin), Ellertsson; Colombo (33' st Ekhator), Ekuban (14' st Vitinha). A disposizione: Leali, Sommariva, Baldanzi, Zätterström, Otoa, Cornet, Lafont. All.: De Rossi
Arbitro: Marchetti
Marcatore: 16' st Vitinha (G), 41' st Østigård (G)
Ammoniti: Oyegoke (V), Akpa-Akpro (V), Vitinha (G)