Como-Roma 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf (1' st Douvikas); Smolcic, Da Cunha (42' st Van der Brempt), Sergi Roberto (1' st Diao), Valle; Caqueret (22' st Perrone), Baturina; Nico Paz (32' st Rodriguez). A disp.: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Moreno, Kühn, Vojvoda. All.: Fabregas
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso (25' st Ziolkowski); Celik (25' st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini (22' st Pisilli), El Shaarawy (11' st Rensch); Malen (22' st Vaz). A disp.: De Marzi; Gollini, Angeliño, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza. All.: Gasperini
Arbitro: Massa
Marcatori: 7' rig. Malen (R), 14' st Douvikas (R), 34' st Diego Carlos (R)
Ammoniti: Wesley (R), Caqueret (C), Diego Carlos (C), Ghilardi (R)
Espulsi: Wesley (R)