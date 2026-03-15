Oggi in TV, dove vedere Lazio-Milan, Como-Roma e tutte le altre partite

Non manca il calcio da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, domenica 15 marzo 2026.

Prosegue la 29^ giornata di Serie A, con la conclusione della domenica che sarà l'attesa sfida tra Lazio e Milan. Ma non solo la massima divisione, perché si scende in campo anche in Serie B, in C e per i campionati esteri, oltre che per la prima categoria di calcio femminile italiano. Di seguito tutte le partite in programma per oggi, con accanto orario del calcio d'inizio e canale su cui vengono trasmesse.

12.30 Verona-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Crotone-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

12.30 Forlì-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

12.30 Como-Ternana (Serie A femminile) - DAZN

13.30 Schalke 04-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

14.00 Maiorca-Espanyol (Liga) - DAZN

14.00 Juventus-Milan (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

14.30 Benevento-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Team Altamura-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Arezzo-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Gubbio-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)e NOW

14.30 Picerno-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Triestina-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Sassuolo-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Pisa-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Virtus Entella-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Manchester United-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 Crystal Palace-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Nottingham Forest-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

15.30 Werder Brema-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAXe NOW

16.15 Barcellona-Siviglia (Liga) - DAZN

17.15 Sudtirol-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Liverpool-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 Casertana-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Audace Cerignola-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Virtus Verona-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Cittadella-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)e NOW

17.30 Lumezzane-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Como-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Roma-Fiorentina (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Betis-Celta (Liga) - DAZN

19.30 Stoccarda-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Lecco-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Rennes-Lille (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Lazio-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Real Sociedad-Osasuna (Liga) - DAZN

21.30 Porto-Moreirense (Campionato portoghese) - DAZN