Lazio, infermeria sempre più piena: nessun recupero per l’Inter, Romagnoli a rischio

Non ne vuole sapere di svuotarsi l’infermeria in casa Lazio, con Maurizio Sarri che dovrà fare i conti con l’emergenza anche domenica a San Siro contro l’Inter. Le prime risposte arrivate da Formello in questi giorni non sono positive e tutti i recuperi sono rinviati almeno a dopo la sosta. Su tutti Nuno Tavares, che la scorsa settimana sembrava potesse strappare la convocazione per la sfida con il Cagliari. Regna la prudenza nella gestione del portoghese, che rimarrà a riposo anche questa settimana per gestire il problema al polpaccio accusato due settimane fa. A Formello sperano che Tavares possa rimanere a Roma e non essere convocato dal Portogallo, così da evitare qualsiasi rischio ricaduta. Nel mirino c’è la sfida di domenica 23 contro il Lecce, data che sarà punto di riferimento anche per almeno altri due recuperi. Il primo è Taty Castellanos, ai box ormai da un mese e che dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro i salentini all’Olimpico. È ai box da ancora più tempo Fisayo Dele-Bashiru, sacrificato per reintegrare Basic dopo l’infortunio nel derby del 21 settembre. Alla ripresa dopo la sosta saranno due mesi dal ko per il nigeriano, che vuole rientrare anche per strappare la convocazione per la Coppa d’Africa a metà dicembre. Vedremo se la Lazio deciderà di reintegrarlo in lista per tre settimane o se vorrà risparmiare lo slot per un’altra occasione.

Lazio, si allungano i recuperi di Rovella e Cancellieri. Romagnoli in dubbio per Milano

Si è fermato in tempo Alessio Romagnoli nella sfida di lunedì sera contro il Cagliari, ma la sua presenza domenica a San Siro rimane in forte dubbio. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma l’indurimento avvertito a pochi secondi dalla fine del primo tempo del match vinto 2-0 dai biancocelesti spinge lo staff medico a non forzare i tempi. A Milano con ogni probabilità sarà Provstgaard ad affiancare Mario Gila. Preoccupano invece le condizioni di Matteo Cancellieri, che a Bergamo il 19 ottobre si è fermato per una lesione di primo grado al flessore. I tempi di recupero stanno andando oltre i 20-30 giorni di stop previsti e l’ex Parma rischia di saltare anche le sfide con Lecce e Milan, con un rientro che potrebbe avvenire non prima di dicembre. Ancor più complicato fare previsioni per Nicolò Rovella, le cui condizioni sono ancora da definire. La terapia conservativa non sta risolvendo il problema di pubalgia che da ormai due mesi tiene ai box il regista biancoceleste e non è da escludere che si possa ricorrere all’operazione, che di fatto porterebbe Rovella a rimanere ai box fino al 2026.