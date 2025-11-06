Lautaro e Carlos Augusto rimediano, La Gazzetta dello Sport: "Inter da pazzi"

Seppur a fatica, ma il Kairat Almaty viene steso e Cristian Chivu fa 4 su 4. "Inter da pazzi", riassume in prima pagina La Gazzetta dello Sport: Lautaro Martinez sblocca la partita allo scadere del primo tempo, poi i kazaki riescono a riprendere i nerazzurri e ci vuole un mancino piazzato di Carlos Augusto per chiudere la partita 2-1 in favore dei padroni di casa del Meazza. Così primo posto e playoff di Champions League, in linea generale, sono già al sicuro.

"Magica Dea", titola in taglio alto invece la Rosea: l'Atalanta espugna il Velodrome e piega il Marsiglia con un gol allo scadere di Lazar Samardzic. Rete che fa discutere fortemente dalle parti di De Zerbi, per un tocco di braccio in anticipo di Ederson nella sua area di rigore e che fa scattare il contropiede da rete del trequartista serbo. Ma l'arbitro decide di non rivedere l'azione e affidarsi al silent check del VAR. Oggi su campo europeo tocca al Bologna contro il Brann, mentre la Roma sfida i Rangers e la Fiorentina (in attesa di annunciare Vanoli come post-Pioli) vola a Magonza.

San Siro è di Inter e Milan. I due club meneghini nella giornata di ieri hanno fatto la storia, firmando il noto rogito e pagando la prima rata per l'acquisizione di San Siro e delle sue aree limitrofe, come annunciato tramite comunicati ufficiali.