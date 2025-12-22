Le partite di oggi: il programma di lunedì 22 dicembre
È il giorno della finale di Supercoppa italiana in quel di Riyadh, dove Napoli e Bologna alle ore 20 si affronteranno per determinare chi sarà il campione. In campo anche la Serie C, sempre per quanto riguarda le squadre del nostro Paese. Poi, la Coppa d'Africa e i vari posticipi europei. Di seguito il programma calcistico di lunedì 22 dicembre:
African Nations Cup (AFRICA)
15:00: Mali vs Zambia
18:00: Sudafrica vs Angola
21:00: Egitto vs Zimbabwe
Premier League (INGHILTERRA)
21:00: Fulham vs Nottingham Forest
Serie C - Girone A (ITALIA)
20:30: Brescia vs Inter U23
Supercoppa (ITALIA)
20:00: Napoli vs Bologna
Liga Portugal (PORTOGALLO)
19:45: Alverca vs FC Porto
21:45: Benfica vs Famalicao
La Liga (SPAGNA)
21:00: Athletic Bilbao vs Espanyol
