Genoa-Atalanta 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (22' st Thorsby), Ellertsson, Martin (5' Sommariva); Vitinha (38' st Masini), Ekuban (22' st Colombo). A disposizione: Lysionok, Sabelli, Ostigard, Fini, Venturino, Stanciu, Carboni, Ekhator. Allenatore: De Rossi
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac (37' st Krstovic); Zappacosta (24' st Sulemana), Musah, Ederson (37' st Brescianini), Bernasconi (24' st Zalewski); De Ketelaere; Scamacca, Maldini (12' st Samardzic). A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Scalvini. Allenatore: Palladino
Arbitro: Abisso
Marcatori: 45'+4' st Hien (A)
Ammoniti: Thorsby (G), Samardzic, Zalewski (A)
Espulsi: Leali (G)
