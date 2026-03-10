Le partite di oggi: il programma di martedì 10 marzo
TUTTO mercato WEB
È di nuovo tempo di Champions League, con le quattro gare d'andata degli ottavi di finale in programma tra le 18.45 e le 21 di oggi. Di seguito gli appuntamenti di martedì 10 marzo, che vedono impegnata anche l'Atalanta di mister Raffaele Palladino contro la corazzata Bayern Monaco:
Champions League - Ottavi di finale
18:45 Galatasaray - Liverpool
21:00 Atalanta - Bayern
21:00 Atl. Madrid - Tottenham
21:00 Newcastle - Barcellona
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
3 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile