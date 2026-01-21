Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 21 gennaio

Le partite di oggi: il programma di mercoledì 21 gennaio
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 04:30
Dimitri Conti

Non mancano le partite di grande calcio da poter seguire anche in data odierna, mercoledì 21 gennaio 2026.

Si conclude la due giorni della 7^ giornata di Fase Campionato della Champions League, con le rimanenti nove partite all'appello. Due vedono coinvolte squadre della nostra Serie A: l'Atalanta ospita i baschi dell'Athletic Club, mentre la Juventus se la vedrà contro il Benfica di Mourinho, sempre tra le mura amiche. Di seguito tutte le partite di oggi, con a fianco l'orario del calcio di inizio.

Champions League (Fase Campionato, 7^ giornata)
18:45 – Galatasaray vs Atletico Madrid
18:45 – Qarabag vs Eintracht Francoforte
21:00 – Atalanta vs Athletic Club
21:00 – Bayern Monaco vs Royale Union SG
21:00 – Chelsea vs Pafos
21:00 – Juventus vs Benfica
21:00 – Olympique Marsiglia vs Liverpool
21:00 – Newcastle vs PSV
21:00 – Slavia Praga vs Barcellona

Inter: il ko con l'Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il "giochismo" targato Fabregas
